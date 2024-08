Le festival WECANDANCE attend 30.000 personnes sur la plage de Zeebrugge

Le festival de musique électronique WECANDANCE attend 30.000 personnes sur la plage de Zeebrugge, samedi et dimanche, a annoncé l'organisation au début du deuxième week-end de l'événement. Le premier week-end, qui s'était déroulé sous la pluie, avait attiré quelque 26.000 festivaliers et festivalières.

Ce week-end, le temps sera ensoleillé et particulièrement chaud. L'organisation a tout prévu pour accueillir au mieux les fêtards et fêtardes. Elle fournira gratuitement de la crème solaire et le site compte de nombreuses zones ombragées, a-t-elle indiqué.

Les premiers DJ s'installeront derrière les platines dès 14h00. Se produiront samedi NTO (live), Chloé Caillet, DJ Gigola et Mama Snake. Figurent en outre sur la line up de dimanche Mall Grab, Reinier Zonneveld (live), Nina Kraviz et Nico Morano.