Le taux d'emploi varie fortement entre les trois régions, souligne une étude

Le taux d'emploi chez les personnes d'au moins 25 ans et de moins de 55 ans était de 81,5% en 2023 en Belgique, ressort-il jeudi d'une étude de l'IESEG School of Management de Lille. L'étude souligne une différence notable entre les différentes régions au sein du pays. Pour cette même classe d'âge, le taux est de 86,7% en Flandre, de 75% en Wallonie et de 74,2% à Bruxelles.