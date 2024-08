Le W-festival d'Ostende fait aveu de faillite à quelques semaines de sa 9e édition

Le W-Festival d'Ostende a fait aveu de faillite, indique jeudi l'organisation de l'événement, dont la neuvième édition devait se tenir à la fin du mois. Les conséquences de la crise sanitaire et des ventes de tickets en baisse sont avancées.

La faillite de l'entreprise organisatrice, 'Wave to Synth', sera officiellement demandée au tribunal ce vendredi.

Outre la crise sanitaire et les ventes en baisse, les organisateurs pointent la faillite de leur fournisseur de tickets en 2022. "Malgré tous nos efforts, il n'est plus possible de maintenir l'entreprise à flots", déplorent-ils.

La neuvième édition du festival devait accueillir notamment Bonnie Tyler, Berlin, 2 Unlimited, snap et Boney M. Il n'a pas encore été précisé si les détenteurs de billets pouvaient s'attendre à un remboursement.