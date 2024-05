Marc Coucke présente un nouveau spectacle de variétés international à Knokke-Heist

Avec ce nouveau spectacle, Coucke ambitionne de faire revivre l'âge d'or du Grand Casino de Knokke. En partenariat avec Ben Van den Keybus, gérant du Witte Paard à Blankenberge, il a monté une production mettant en scène des talents internationaux. "La troupe réunit des artistes primés au Cirque de Rome, des anciens du Moulin Rouge et des étoiles de grandes comédies musicales et théâtres belges et étrangères. Deux invités spéciaux de renommée mondiale se relaieront sur scène", précise le communiqué.

Selon l'homme d'affaires, ce spectacle se veut un hommage aux légendes qui ont marqué l'histoire du casino de Knokke-Heist, telles que Frank Sinatra, Édith Piaf et Elton John, ainsi qu'aux artistes René Magritte et Keith Haring. "Nous faisons revivre la magie du Grand Casino de Knokke le temps d'une soirée inoubliable qui marquera les esprits. Je suis reconnaissant de pouvoir apporter ma contribution à Knokke-Heist, une commune qui me tient à cœur", confie Marc Coucke.