OVERIJSE: La bourgmestre Lenseclaes s'allie avec une nouvelle liste

Le liste OV2002-N-VA-CD&V a remporté dimanche 14 des 29 sièges du conseil communal. Le partenaire de majorité sortant, OpenVldGroenOverijse s'est allié avec la liste Verenigd Overijse et des membres de la liste Overijse Plus. Sous le nom "Team 3090", cette liste est arrivée deuxième et a récolté 11 sièges.

"Nous nous engageons à travailler ensemble pour bâtir une commune où chacun se sent accueilli et entendu", déclarent les nouveaux partenaires. "L'accent sera mis sur le maintien d'un Overijse flamand, vert et accueillant, en accordant une attention particulière à la sécurité, à la mobilité, au logement abordable, au soutien à la jeunesse, à la culture et au sport, à l'amélioration des soins aux personnes âgées et handicapées et aux services flexibles."

Inge Lenseclaes conserve le poste de bourgmestre.