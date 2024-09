Quinze ans de prison pour un Tchétchène qui voulait commettre un attentat terroriste

Le tribunal correctionnel de Bruges a condamné un Tchétchène de 26 ans, habitant Menin, à 15 ans d'emprisonnement ferme et à 10 ans de mise à disposition du tribunal de l'application des peines (TAP) pour tentative d'assassinat terroriste. Abubakar S. et sa femme, qui a écopé de huit ans de prison, voulaient commettre un attentat dans le quartier juif et dans un bar LGBTQ d'Anvers. Le ministère public avait requis 18 ans de prison.