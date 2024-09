Trois entreprises devant la justice pour un accident du travail sur un chantier de l'Ugent

Artes Depret a été le maître d'œuvre de la construction d'un nouveau centre de recherche à l'Ugent, le long de la Graaf Karel de Goedelaan à Courtrai. Le 8 juin 2020, quelques poutres et voûtes ont été installées. Lorsque la structure a commencé à se plier, le chef de chantier et le chef de projet ont décidé de soutenir le tout avec des renforts supplémentaires. Deux ouvriers roumains effectuaient ce travail lorsqu'une poutre s'est cassée et la structure s'est effondrée. On n'a rien pu faire pour sauver l'un des ouvriers.

L'identification de la victime a été assez difficile, car l'homme travaillait sous une identité différente. L'ouvrier d'une cinquantaine d'années avait remplacé un travailleur de la société bruxelloise MDR. En réalité, selon le ministère public, les deux ouvriers du bâtiment auraient dû être enregistrés comme salariés. Ils sont arrivés sur le chantier par l'intermédiaire de la société TDM d'Eeklo, qui a servi d'intermédiaire lorsqu'Artes Depret avait besoin de main d'œuvre supplémentaire.