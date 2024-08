Un jeune de 17 ans poignarde trois adolescents à Saint-Nicolas: deux victimes sont dans un état grave

La Schoolstraat, à Saint-Nicolas, a été le théâtre d'une tentative de meurtre ce mercredi soir. C'est un adolescent d'à peine 17 ans qui a poignardé trois autres personnes. En cause : une histoire de dette de 90 euros.

L'une des victimes, âgée d'environ 16 ans, a été retrouvée en sang sur la Schoolstraat vers 21h ce mercredi. Après avoir reçu les premiers soins sur place, le jeune homme a été transporté à l'hôpital universitaire d'Anvers dans un état critique. Blessé à l'abdomen, il était encore entre la vie et la mort avant minuit. Une autre personne, impliquée par hasard dans la bagarre, a également été grièvement blessée à l'abdomen.

Une troisième personne, un ami de la première victime, a été plus légèrement blessée.

La bagarre a éclaté à cause d'une question d'argent. L'agresseur présumé, âgé de 17 ans, aurait eu une dette de 90 euros envers les victimes. Au lieu de rendre l'argent, l'individu aurait sorti un couteau de sa poche et aurait poignardé les jeunes hommes. La troisième personne serait intervenue et aurait, elle aussi, reçu un coup de couteau.

L'auteur des faits a pris la fuite, mais a finalement été arrêté après avoir été pris en chasse par la police.