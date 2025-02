"Certaines personnes âgées pleurent": la pluie met à mal l'organisation de brocantes… mais il existe des alternatives

Partager:

L'hiver est rude pour les amateurs de brocantes. La pluie de ces dernières semaines a impacté le secteur, poussant de nombreux organisateurs à privilégier les événements d'intérieur. Une bonne alternative pour les passionnés mais qui présente quelques contraintes.

Le contraste est saisissant. Notre équipe s'est rendue dans un atelier couvert rempli de vendeurs et d'acheteurs. Et à quelques kilomètres… le parking qui accueille usuellement la brocante de Gerpinnes est vide. Ce dimanche encore, cette dernière a dû être annulée. Jimmy Clève, organisateur, explique: "Depuis le mois de novembre, il a plu et il y a eu beaucoup de vent. La brocante, ce n'est pas possible. Tout s'envole et l'humidité n'est pas bonne pour tous les objets qu'on vend."

Ce parking de Gerpinnes accueille d'habitude, tout au long de l'année, 80 exposants. Ce n'est pas la première période de pluie, mais elle est particulièrement longue, regrette Jimmy. C'est un manque à gagner pour ses travailleurs et pour certains exposants: "Il y a des personnes qui m'appellent, des personnes âgées, qui pleurent au téléphone pour recommencer les brocantes. Elles ne savent pas se joindre les deux bouts." "On a chaud" Depuis quelques années, en partie en raison des conditions météo, les brocantes couvertes se sont multipliées. Impossible de chiffrer le phénomène, mais la réalité est là. L'offre s'est accentuée. "C'est agréable, il fait froid, mais on est couverts. S'il pleut, on est couverts", commente un visiteur. "On a chaud, on n'est pas dehors, on n'est pas dans la pluie. C'est la première fois que je viens, elle est vraiment belle", ajoute une autre.