Cinq ans de prison requis pour une entrave méchante à la circulation

Le 13 juillet dernier, à Gilly, les policiers constatent qu'un conducteur se met brusquement à accélérer à la vue de ces derniers. Une course-poursuite est déclenchée avec le véhicule suspect. "Il a roulé à 160 km/h sur le ring, atteignant parfois les 180 km/h. Sans oublier les dépassements par la droite et la circulation sur la bande d'arrêt d'urgence", a rappelé le substitut du procureur. Face à la justice, l'actuel détenu a confirmé avoir réagi de la sorte "parce qu'il n'a pas de permis de conduire et qu'il ne voulait pas être arrêté."

Une peine de cinq ans de prison, avec une déchéance du permis de conduire de la même durée, a été sollicitée par le ministère public contre le suspect, en état de récidive et qui comptabilise dix pages de casier judiciaire. Me Rooselaer, à la défense, a plaidé un sursis probatoire. "Il est actuellement en fond de peine jusqu'en 2027. Si on rajoute les cinq ans requis, cela fait 2032. Ça fait beaucoup", a commenté l'avocate.

Jugement attendu pour le 24 octobre prochain.