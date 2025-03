"On a du mal à rester serein": une centaine de personnes rendent hommage aux victimes de Strépy-Bracquegnies, trois ans après

Trois ans après, l'émotion est toujours présente. "On est content d'être rassemblés ici, tous ensemble, mais c'est clair que ce sont des moments qui sont éprouvants", confie Nicolas, frère d'un Gilles décédé.

On n'a pas la possibilité d'avancer correctement, on est toujours dans l'attente des procédures judiciaires

"On a l'impression que c'était hier parce qu'on n'a pas la possibilité d'avancer correctement, on est toujours dans l'attente des procédures judiciaires et donc c'est vrai qu'on est sans cesse relancé dans l'attente et dans le mouvement de l'enquête, donc c'est toujours un peu compliqué. Ici, on sait qu'il y a une échéance qui nous attend le 7 avril qui va être encore assez compliqué, donc on a du mal à rester serein. On espère un renvoi aux assises avec meurtre pour 7 personnes, ça, c'est une évidence", a-t-il conclu.