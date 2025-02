"Ils sont importants": à Saint-Ghislain, des élèves de sixième primaire reçoivent une formation bien particulière

Les amphibiens sortent doucement de leur hibernation. Leur migration vers les zones humides commence et c'est souvent un parcours semé d’embûches.

Les tritons, grenouilles et autres batraciens sortent du bois pour traverser cette route et rejoignent ensuite la mare qui se trouve de l'autre côté. Une traversée qui débute en février jusqu'en avril, ensuite, les amphibiens quittent leur lieu de production pour regagner la forêt.

Les élèves de sixième primaire de l’école du Parc, accompagnés par les animateurs du Contrat de Rivière de la Haine et de Natagora, ont eu l’occasion d'aller sur le terrain et d'être sensibilisés à la problématique et de tenter d'observer ces petits migrateurs.

"Ils se font moins écraser que s'ils traversent tout seuls et comme ça, ils peuvent se reproduire", "Ils sont importants. Ils mangent et sont aussi des proies pour les prédateurs", "S'ils se font écraser à chaque fois qu'ils traversent, il y aura peut-être moins d'espèces", rapportent les enfants sur base de ce qu'ils ont appris.