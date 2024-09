Le musée de Mariemont propose une immersion inédite dans l'université du bouddhisme

La nouvelle exposition "Bouddha. L'expérience du Sensible", à voir du 21 septembre 2024 au 20 avril 2025 sur le site du Domaine et du Musée royal de Mariemont, propose une immersion profonde et inédite dans l'univers du bouddhisme. L'exposition dévoile, notamment, les multiples représentations de Bouddha, le panthéon et les rituels bouddhiques. Elle permet de découvrir, via un dispositif scénographique participatif, l'iconique Bouddha, qui n'est pas étranger à la société occidentale, où il apparaît parfois comme simple élément de décoration ou comme symbole de "zenitude", d'une Asie idéalisée. L'exposition se penche sur la signification des images et des histoire liées à Bouddha.

Le Musée de Mariemont expose ainsi près d'une centaine de pièces de ses propres collections, de bronze, d'ivoire, de bois ou en lapis lazuli, une sélection exceptionnelle provenant de toute l'Asie et qui permet d'explorer l'iconographie bouddhiste dans toute sa diversité et de brosser un portrait renouvelé de Bouddha. Plusieurs pièces exposées n'ont plus été vues depuis près de 65 ans. L'exposition offre également une rare