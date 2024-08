"Les citoyens méritent mieux": à Mons, les tensions entre le MR et le PS déçoivent les habitants

Pour un autre électeur : "On est sur ce sujet-là et les autres problèmes viendront après". Une autre électrice ajoute : "Il faudrait peut-être qu'on l'entame le débat politique. Effectivement, ce sont des petits détails qu'on monte en épingle. Mais c'est la mode actuellement de parler comme ça de petites choses sur lesquelles on n'a pas de prise, finalement. On ne connaît pas le dossier, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on ne parle que de ça ? Il y a peut-être effectivement des enjeux dont on devrait parler".

C'est décourageant.

Flavio est investi en politique, mais pour différentes raisons, il a décidé de ne pas se présenter. L'état du débat actuel à Mons n'y est pas étranger. "Je suis convaincu que les citoyens, qu'ils soient montois ou non, méritent mieux. Et je vous avoue que c'est décourageant parce que quand vous êtes jeune candidat, vous aspirez à plus de noblesse, vous pensez pouvoir élever le débat. Mais vraisemblablement, il a été pris en otage". De nombreux Montois attendent désormais le retour du véritable débat sur les programmes.