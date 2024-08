"Il ne vit plus à Mons depuis belle lurette":  la Liste du Bourgmestre attaque Georges-Louis Bouchez suite à la polémique avec Julie Taton

"Personne n'est au-dessus des lois", c'est ainsi que le communiqué de presse de la Liste du Bourgmestre de Mons commence. Elle réagit à la polémique concernant la domiciliation de Julie Taton à Mons. Cette dernière espère en effet être candidate Mons-en-Mieux aux élections communales mais ne le peut pas pour l'instant.

Pour la liste, Georges-Louis Bouchez et Julie Taton se sont rendus coupables d'une "tentative avortée de fraude au domicile."

Le communiqué répond également au attaque du président de MR concernant la fuite des informations dans la presse. "Ces attaques donnent le sentiment d’un homme en panique, déboussolé et rattrapé par son amateurisme et son manque flagrant de respect des lois et des Montois", peut-on lire. "Il est choquant de voir le président du premier parti francophone de Belgique, qui prétend faire de la lutte contre les fraudes une priorité, se permettre de bafouer les règles les plus élémentaires. Le conseiller communal Bouchez s’estime manifestement au-dessus des lois et perd ses nerfs."