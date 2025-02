Les habitants de Rumes attendaient leur nouveau hall Omnisports depuis 50 ans: voici ce qu'ils en pensent

Le nouveau hall Omnisport de Rumes accueille enfin ses premiers sportifs. Un hall très moderne attendu depuis plus de 50 ans et ce n'est que le début.

Les écoles du village sont les premières à fouler le parquet de la grande salle Omnisport. Et les avis sont unanimes : "Elle est grande, il y a plus de petites choses aussi comme par exemple l'heure dans les salles.", "C'est grand, c'est coloré, il y a beaucoup de nouveaux équipements.", "Elle est plus grande que l'ancienne", se réjouissent les petits sportifs.

Rien à voir avec l'ancien centre sportif et culturel que fréquentaient ces écoliers à quelques centaines de mètres de là. "C'est une salle des fêtes en même temps, donc pas question d'avoir des compétitions le week-end puisqu'elle est louée pour des banquets, des choses pareilles", explique Jérôme Ghislain, échevin des Infrastructures sportives. "Et puis les vestiaires n'étaient vraiment plus adaptés, la salle en elle-même n'était pas adaptée."