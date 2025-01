Les pompiers déployés à Marcinelle pour un incendie dans un immeuble: un couple et une enfant étaient confinés dans un appartement

Un incendie s’est déclaré ce jeudi dans un local technique au sixième étage d’un immeuble de la Cité Parc à Marcinelle. Un couple et un enfant ont été confinés le temps de l’intervention des pompiers.

Selon le lieutenant Janda, interrogé par nos confrères, un couple et un enfant (de 14 ans de nous dit-on) ont été confinés dans leur appartement, tandis que tout l'étage était enfumé. Des habitants se trouvaient également au septième et huitième étages. L'incendie a rapidement été maîtrisé, vers 13h.

Les pompiers étaient nombreux à intervenir ce jeudi à la Cité Parc de Marcinelle, rapporte Sudinfo. En cause : un incendie dans un local technique au sixième étage d'un immeuble.

Pour venir à bout de cet incendie, les pompiers de Marcinelle ont fait venir une autopompe, une échelle et une citerne. Les pompiers de Jumet étaient également là en renfort. Trois ambulances et le SMUR sont aussi intervenus. Le père aurait été hospitalisé, tandis que la mère et l'enfant ont été pris en charge par les secours pour un contrôle de routine.

Les circonstances de l'incendie restent à déterminer.