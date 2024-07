Nouveaux embarras de circulation à prévoir dès lundi entre Gosselies et Charleroi: voici ce qui est prévu

Les travaux seront effectués sur une distance de 6,5 kilomètres et permettront de traiter toute la largeur de l'autoroute, les sept ponts inférieurs et les 12 ouvrages supérieurs situés sur le tronçon et aux abords de l'autoroute.

Du 5 août au 23 août inclus, l'autoroute sera fermée à la circulation à hauteur de l'échangeur de Thiméon (E42/A15 - E420/A54) jusqu'au R9 de Charleroi, uniquement en direction de Charleroi.