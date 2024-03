Paolo Falzone pourrait être jugé pour six meurtres: "C'est nécessaire pour le deuil", réagit l'avocat des victimes

Nous vous le disions ce matin, le ministère public a retenu à l'égard du conducteur de la voiture qui avait roulé à grande vitesse sur le cortège du carnaval de Strépy-Bracquegnies le 20 mars 2022 des qualifications de meurtre pour les six personnes décédées. Il y a plus, une qualification de non-assistance à personne en danger a également été retenue à l'égard du passager du véhicule.

L'avocat précise que tout cela n'est que le début: "Le début d'un vrai combat judiciaire qui s'annonce, puisque nous allons devoir plaider à plusieurs étapes cette position et finalement, c'est la Chambre des mises en accusation qui est la Cour d'appel qui va devoir in fine décider de la qualification et du renvoi devant la Cour d'assises."

Il conclut: "L'enquête a été menée de manière rigoureuse. À deux ans du drame, on a une vraie volonté du ministère public d'avancer dans ce dossier très vite. Et c'est ce que mes clients réclament. Les victimes veulent pouvoir s'exprimer le plus rapidement possible devant ma Cour d'assises. C'est nécessaire pour leur deuil."