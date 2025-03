"Qu'est-ce que j'ai passé comme des difficultés pour arriver à ça!": Mariam et d'autres femmes entrepreneures mises à l'honneur à Soignies

Des portraits de femmes entrepreneures ont fait leur apparition à plusieurs endroits de la ville de Soignies. Elles sont 13 au total à avoir participé au projet.

Pour Émilie Masure, jeune agente immobilière, il s'agit d'un bel accomplissement. "Je n'avais pas forcément beaucoup d'expérience en tant qu'indépendante, donc pour avoir un crédit ici auprès de la banque, c'était compliqué, confie-t-elle. J'étais un peu charriée, alors pas méchamment, mais j'étais une femme et oui, j'étais jeune, donc du coup, on ne me prenait pas vraiment au sérieux. J'ai dû beaucoup m'investir. J'ai fait beaucoup plus que ce que je devais faire. J'ai toujours travaillé beaucoup plus pour me donner du crédit, en fait".