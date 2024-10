Reprise du trafic ferroviaire en gare de Tournai

"Toute les procédures de sécurité ont été menées afin de permettre aux circulations de reprendre sans restrictions entre Tournai et Leuze, Tournai et Mouscron, Tournai et Blaton ainsi qu'entre Tournai et Lille", précise Infrabel.

Mercredi matin, le trafic avait été interrompu à la suite de l'arrachement d'une caténaire. Il n'y avait plus de liaison possible vers Mouscron, Blaton, Leuze-en-Hainaut, ou Lille, en France.