Un corps sans vie repêché dans l'Escaut à Antoing, près de Tournai

Une autopompe, un camion-bateau, une ambulance et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. La police de la zone du Tournaisis s'est également rendu sur les lieux. "On procède actuellement au repêchage du corps. J'ignore pour l'instant s'il s'agit d'un homme ou d'une dame", indiquait à 09h15 le lieutenant Jean-François Duhez qui dirige l'intervention. On ignore également pour l'instant les causes de la mort de cette personne.