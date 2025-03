Un immeuble prend feu à Couillet: un décès et plusieurs intoxications, l'origine de l'incendie serait criminelle

Partager:

Un incendie s'est déclenché dans un immeuble rue de Villers à Couillet provoquant la mort d'une personne et l'intoxication de dix autres, dont une femme enceinte. Une trentaine de résidents ont été évacués, et une enquête est en cours pour déterminer l'origine du feu. Un plan communal a été activé pour accueillir les sinistrés.

Les habitants d'un immeuble de La Sambrienne, situé de la rue de Villers, ont vécu une nuit mouvementée. Vers 22h15, un incendie se déclenche dans le local à déchets. Rapidement, il s'étend à un matelas. "Cela crée énormément de fumée qui monte aux étages et commence à intoxiquer les habitants", raconte Philippe Gailly, capitaine de la zone de secours Hainaut Est.

Arrivés sur place, les secours procèdent immédiatement à une trentaine d'évacuations. "65 personnes sont domiciliées dans cet immeuble, explique le capitaine. On a dû défoncer des portes pour lesquelles on n'avait pas les clés. Nous n'avions pas le choix : il fallait lever le doute pour s'assurer qu'il n'y ait plus personne dans les appartements". Trente-cinq personnes ont ainsi pu être évacuées.

Au total, soixante-cinq personnes sont domiciliées dans cet immeuble de logement social. Elles viennent aux nouvelles ce matin, encore ébranlées par le drame de cette nuit. "J'ai eu peur, on était enfermés dans l'appartement et la fumée qui rentrait. J'ai dû me barricader, j'ai paniqué", témoigne une habitante.

Les boîtes aux lettres fument encore, à l'intérieur les dégâts se concentrent au rez-de-chaussée. "Il s'agit vraisemblablement, c'est un incendie criminel où un paillasson et un matelas ont été utilisés. Nous avons en cette période froide régulièrement des gens qui s'installent dans les salles d'entrée et dès lors parfois une problématique de départ d'incendie", explique Fabrice Jacquemin, directeur immobilier de La Sambrienne.

Un décès et des intoxications

Malgré l'intervention rapide des pompiers, une personne a perdu la vie dans l'incendie. En tout, dix personnes ont été intoxiquées par les fumées, dont deux gravement. Parmi ces deux personnes, figure une femme enceinte.

Le parquet et un juge d’instruction sont descendus sur place. Une enquête est en cours pour notamment déterminer si l’origine du feu est volontaire.

Plan communal d'urgence

La ville de Charleroi a activé son plan communal d'urgence - qui s'apparente à un plan de relogement d'urgence - pour au total 65 personnes qui sont domiciliées ici. Et depuis 11h30 ce matin, "les résidents ont été invités à reprendre des effets personnels à l'intérieur, des lunettes, des médicaments, mais aussi des chats. C'est un certain soulagement pour nombre d'entre eux", explique notre journaliste sur place, Aurélie Henneton.

Un centre d'accueil a été ouvert dès hier ; 26 résidents y ont passé la nuit, les autres ont été accueillis chez des proches. "Au niveau de la ville de Charleroi, les urgences sociales sont mobilisées pour trouver des solutions de logement, mais également contacter des hôtels pour loger tous ces locataires", ajoute notre correspondante.

L'électricité est désormais fonctionnelle et La Sambrienne table sur des travaux de plusieurs jours et non de plusieurs semaines. Un accompagnement social est prévu pour les résidents dès demain, avec la présence d'experts en assurance afin de les aider dans leurs démarches.

Photos: Fabian Van Hove.