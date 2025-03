Un immeuble prend feu à Couillet: une personne décède et dix sont intoxiquées dont une femme enceinte

Partager:

Un incendie s'est déclenché dans un immeuble rue de Villers à Couillet provoquant la mort d'une personne et l'intoxication de dix autres, dont une femme enceinte. Une trentaine de résidents ont été évacués, et une enquête est en cours pour déterminer l'origine du feu. Un plan communal a été activé pour accueillir les sinistrés.

Les habitants d'un immeuble de la rue de Villers ont vécu une nuit mouvementée. Vers 22h15, un incendie se déclenche dans le local à déchets. Rapidement, il s'étend à un matelas. "Cela crée énormément de fumée qui monte aux étages et commence à intoxiquer les habitants", raconte Philippe Gailly, capitaine de la zone de secours Hainaut Est.

Arrivés sur place, les secours procèdent immédiatement à une trentaine d'évacuations. "65 personnes sont domiciliées dans cet immeuble, explique le capitaine. On a dû défoncer des portes pour lesquelles on n'avait pas les clés. Nous n'avions pas le choix : il fallait lever le doute pour s'assurer qu'il n'y ait plus personne dans les appartements".



Un décès et des intoxications

Malgré l'intervention rapide des pompiers, une personne a perdu la vie dans l'incendie. En tout, dix personnes ont été intoxiquées par les fumées, dont deux gravement. Parmi ces deux personnes, figure une femme enceinte.

Le parquet et un juge d’instruction sont descendus sur place. Une enquête est en cours pour notamment déterminer si l’origine du feu est volontaire.

Un plan communal a été déclenché pour permettre l'organisation d'un centre d'accueil pour les personnes évacuées.

Photos: Fabian Van Hove.