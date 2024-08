Un jeune homme condamné à une peine de prison forme opposition contre le jugement

Un jeune homme condamné par défaut à une peine de prison en mars 2023 a formé opposition à ce jugement après son interpellation par la police, samedi dernier. Devant la chambre des vacations du tribunal correctionnel de Charleroi, le parquet a sollicité jeudi que cette opposition soit déclarée non avenue.

Le 14 mars 2023, l'homme âgé de 23 ans a été condamné par défaut à une peine de prison pour atteinte à l'intégrité sexuelle sur une mineure d'âge, coups et blessures, menaces à l'aide d'un pistolet et vol simple. Interpellé par la police samedi à la suite d'une dispute, le prévenu a pris connaissance de la décision judiciaire avant de former opposition. Ce dernier est en aveu de l'ensemble des faits reprochés.

Interrogé sur son absence au moment de son procès en février 2023, l'opposant a confirmé avoir été présent lorsque son dossier a été reporté à deux reprises et ne pas avoir comparu lors de son procès en février 2023.