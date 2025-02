Un nouveau système de détection des noyades a été installé à La Louvière, comment ça fonctionne?

C'est un équipement de plus en plus fréquent dans les piscines publiques et centres aquatiques : le système automatique de détection de noyades. Au centre aquatique du Point d'eau à la Louvière, le système Poséidon vient d'être installé. Un investissement de plus de 300 000 euros et une aide précieuse pour les maîtres-nageurs.

"Vous avez toute une série de caméras aériennes qui vont enregistrer tous des algorithmes et un ordinateur va analyser les algorithmes et va pouvoir déterminer si une personne est inerte sur le fond pendant plus de 10 secondes", détaille Katty Dardenne, directrice du Point d'eau.

Une aide précieuse, car en cas de noyade, chaque seconde compte. "La première minute est très importante pour pouvoir le récupérer. C'est très rapide, on doit être très rapide. Dans les 30 secondes, on doit intervenir", ajoute Laurent Finet.

"La surface du bassin est de plus de 2.000 m2, c'est un grand bassin. C'est une grande zone à surveiller. Les caméras sont partout, elles voient chaque centimètre carré du bassin et ça nous aide vraiment", commente Laurent Finet, maître-nageur.

13 caméras aériennes et deux capteurs sous l'eau quadrillent le bassin et indiquent au sauveteur l'endroit exact où il doit intervenir. Des écrans permettent aussi aux maîtres-nageurs de visualiser où se trouve la victime dans le bassin.

Ce système de détection de noyade a été spécifiquement adapté pour équiper le bassin d'apprentissage situé à côté de la piscine olympique.

"On accueille plus de 1.000 enfants par jour dans ce bassin-ci et donc forcément, plus vous avez de fréquentation et plus vous avez de risques potentiels. Les maîtres-nageurs sont là, mais maintenant ce nouveau système va permettre une efficience encore supérieure à ce qu'on avait avant", note encore la directrice du centre aquatique.

Dans cette zone, des caméras sous l'eau permettent de détecter le moindre incident, particulièrement utile lorsque ce bassin d'apprentissage se transforme en piscine à vagues.