Une pluie de cadeaux à placer sous le sapin des plus démunis: à Charleroi, ce marché de Noël solidaire fait un carton

Les fêtes de Noël, c'est déjà ce week-end. Les préparatifs s'enchaînent et pour certains, c'est la course pour trouver les derniers cadeaux et les derniers éléments pour le réveillon. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir organiser une petite fête familiale. Certains souffrent et ont du mal à joindre les deux bouts pour cette période.

C'est pour les aider qu'un marché de Noël solidaire a été organisé, ce mercredi, dans les rues de Charleroi. Des tentes et chalets proposaient ainsi des produits aux plus démunis, allant des jouets à glisser sous le sapin, aux kits de soin en passant par de l'alimentaire classique. Une initiative qui touche au cœur des personnes concernées.