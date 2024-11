40 millions d'euros de bijoux volés lors d'un braquage inédit: des indices mènent les enquêteurs dans la Vesdre à Verviers

Des armes et des indices étaient recherchés dans la Vesdre ce lundi à Verviers. L'opération, menée par la police néerlandaise, fait suite à un vol de bijoux à Maastricht en 2022. Le butin est estimé à 40 millions d'euros.

Une vaste opération de recherches a été menée dans le centre de Verviers ce lundi. L'objectif : faire avancer l'enquête sur le vol inédit de bijoux de très grande valeur survenu lors d'une foire d'art et d'antiquités renommée à Maastricht en juin 2022. La police néerlandaise a ainsi sondé la Vesdre à la recherche d'éléments potentiellement probants. "Un marteau, des armes et on cherche avec des détecteurs de métaux", explique Anne Berger, porte-parole de la police fédérale.

Le 28 juin 2022, cinq hommes en costume, cravate et béret, fracturent les vitres d'exposition de la foire d'art TEFAF de Maastricht. Ils dérobent plusieurs bijoux estimés à près de 40 millions d'euros. Armés, les voleurs prennent ensuite la fuite à trottinette électrique. Il semble que les malfaiteurs aient rejoint la Belgique en voiture. "L'enquête néerlandaise a montré que les suspects se sont arrêtés ici pendant un très petit temps, juste après les faits, poursuit Anne Berger. C'est la raison pour laquelle ils cherchent ici des éléments qu'ils pourraient avoir laissés ici".

Deux suspects ont été interpellés, mais l'affaire reste une énigme.