"Beaucoup d'entraide" à Dalhem après les inondations: "Des personnes qu'on ne connaît pas viennent d'au-delà de nos frontières"

Tout un week-end, passer à nettoyer, à trier, à évacuer la boue et les dernières eaux stagnantes. Les sinistrés peuvent au moins compter sur le soutien de leurs voisins. "On vide tout, on trie tout ce qui est électronique. On prépare tout pour les encombrants qui vont passer rapidement, on espère", nous explique une voisine.

La pizzeria du coin a décidé d'apporter un peu de réconfort à ceux qui ne cessent de travailler en les ravitaillant. "Ça fait plaisir de faire plaisir", dit le livreur. "C'est très gentil de votre part, parce qu'on a le moral dans les chaussettes", répond l'habitante. "On distribue des pizzas pour aider les gens qui n'ont pas le temps malheureusement de préparer à manger", justifie le jeune livreur.

"Il y a beaucoup d'entraide du village, des amis et des personnes qu'on ne connaît absolument pas qui viennent même d'au-delà de nos frontières", constate une sinistrée.