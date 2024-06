Des commerçants de la Médiacité menacés d'astreintes après avoir fermé une heure plus tôt: le gestionnaire du centre commercial s'explique

"Le droit de grève ne peut être exercé abusivement au préjudice d'autres droits tels que le droit de propriété, la liberté de commerce et d'industrie et le droit au travail. Ainsi, toute obstruction aux voies d'accès à la galerie commerciale de la Médiacité et aux magasins constitue une voie de fait portant atteinte à ces droits et ne peut être admise", a indiqué le groupe.

"C'est sur cette base que les actions syndicales de la CNE ont été jugées abusives par le tribunal de première instance de Liège qui interdit à toute personne d'empêcher ou de rendre impossible même partiellement l'accès ainsi que le passage du personnel et des clients dans tout magasin du centre commercial de la Médiacité", a-t-il ajouté.