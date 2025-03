Espace de collation, douches genrées, chambres modulables: la ville de Liège va rénover son abri de nuit

Un vaste projet de rénovation a été lancé à l'abri de nuit de Liège afin d'améliorer l'accueil des différents publics plus vulnérables et doubler la capacité de manière à atteindre soixante lits. L'investissement s'élève à 5,85 millions d'euros, dont 3,5 millions d'euros financés par la Wallonie.

L'abri de nuit de Liège, rue sur la Fontaine, est en activité depuis 1995. Au-delà de la nécessité de procéder à une rénovation et une mise en conformité des lieux, ce projet vise également à investir et aménager une partie du bâtiment jusque-là inoccupée de manière à améliorer l'accueil des différents publics plus vulnérables et doubler la capacité. À terme, l'abri de nuit occupera 1.300 m², répartis sur cinq niveaux, et passera d'une trentaine à soixante lits.

"Divers aménagements permettront d'améliorer la qualité de prise en charge. Il y aura des casiers pour y déposer des effets personnels, des bornes de recharge pour GSM, un point informatique, des douches genrées, des espaces de collation, un box sécurisé pour deux chiens, des chambres modulables jusqu'à huit personnes qui pourront accueillir plus facilement une famille. Il y aura également des espaces dédiés spécifiquement aux femmes, celles-ci représentant environ 30 % des bénéficiaires. Le projet a été pensé sur base des demandes des travailleurs de terrain et des personnes fréquentant l'abri", précise Jean-Paul Bonjean.