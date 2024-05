"Et voilà, on est prêt à recommencer...": Pascal, sinistré des inondations de 2021, venait à peine de terminer les rénovations

De nombreux habitants de la région de Dalhem, en province de Liège, ont été touchés par les inondations de vendredi soir. Pascal en fait partie, il a eu "un bon mètre" d'eau dans sa maison. "J'ai des appuis de fenêtres de plus ou moins un mètre. L'eau est passée par les fenêtres", glisse-t-il.

Il venait à peine de terminer les rénovations des inondations de 2021. "J'ai une vieille maison, avec des murs assez épais. Il faut le temps que l'humidité s'en aille. Donc on n'a pas su faire assez rapidement. Et voilà, on est prêt à recommencer... On est un petit peu dégoûtés de la commune, on ne les voit pas. Ils ne font pas de travaux depuis trois ans. Ils ne sont jamais intervenus au niveau des berges du ruisseau qui passe pas loin d’ici...", poursuit le riverain sinistré.