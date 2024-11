"Il est exceptionnel", "On t'aime": la folie des supporters de Thierry Neuville après son titre de champion du monde

À Deidenberg, ils étaient plus de 800, et ce, depuis 4h30 du matin. Ces supporters sont venus en espérant être champion du monde, et c'est bel et bien ce qu'ils ont eu.

"On n'est pas champion constructeur, mais on est champion pilote et ça, c'est le plus important pour nous. Ça fait des années qu'on suit Thierry Neuville et c'est la consécration", "C'est mérité, merci Neuville, on t'aime. C'est magnifique", se réjouissent des fans.