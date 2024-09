"Il y avait une fuite d’un produit chimique": intervention des pompiers mercredi soir à la centrale nucléaire de Tihange

Vers 18h, les pompiers de la zone Hemeco ont été appelés à la centrale de Tihange en raison d'une fuite chimique. "Une cuve perdait un liquide non radioactif. La fuite se trouvait près de la vanne de la cuve, à l’intérieur d’un bâtiment. Après avoir essayé de colmater la fuite sans succès, on a pris la décision de vider la cuve entièrement. Une fois la citerne vidée, le problème était résolu", ont indiqué les hommes du feu à nos confrères de Sudinfo.

Ce mercredi soir, les pompiers de Huy et de Liège ont été mobilisés en grand nombre à la centrale de Tihange pour gérer une "fuite de produit chimique". 26 pompiers ont été impliqués dans l’intervention.

La caserne de Huy a déployé "une pompe, un véhicule chimique et un véhicule d’officier", tandis que la caserne de Liège a envoyé "deux pompes supplémentaires, un second véhicule chimique et un autre véhicule d’officier". L’opération s’est terminée à 23h30.