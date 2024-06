Incendie dans la tour Kennedy à Liège: que va-t-il se passer pour les personnes sinistrées ?

L'incendie de la tour Kennedy à Liège a été maîtrisé, a signalé la police dans la nuit de lundi à mardi. Le feu avait démarré vers 14h00, provoquant l'évacuation et le relogement de plusieurs dizaines d'habitants. Une enquête devra déterminer les causes de ce sinistre.

Le bourgmestre de Liège Willy Demeyer s'est exprimé ce mardi matin vers 9h sur le relogement des personnes évacuées: "Nous savons que cela va prendre un certain temps. On ne solutionne pas des dizaines de dossiers en un coup de baguette magique. Nous allons mobiliser l’ensemble des services publics et l’ensemble des associations qui vont nous aider à régler ces dossiers. Nous allons avoir une attention très particulière pour chacune de ces personnes. C’est du cas par cas. On va travailler en ayant du respect car, à des degrés divers, ces personnes sont traumatisées par l’événement qu’elles ont vécu. Sur base de la liste établie, nous allons travailler pour mettre en place le relogement."

Et d'ajouter: "C’est un événement marquant. C’est un drame pour les personnes concernées. J’ai une pensé pour la personne décédée, sa famille, et pour toutes les personnes sinistrées qui sont maintenant traumatisées. Que va-t-il se passer pour les personnes sinistrées ? Nous passons de la phase où les pompiers, la police, la discipline médicale, était la plus importante pour glisser vers une dimension psychosociale. Il faudra voir un peu quel est l’état psychologique des personnes, leur apporter une aide à ce niveau. Il faudra ensuite surtout envisager la suite du point de vue du relogement. Accompagner ces personnes dans les démarches administratives, c’est tout un travail. Nous avons des services conçus pour ça. Ils sont déjà à l’ouvrage."