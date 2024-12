"Police, SMUR et traces de sang en gare de Liège-Guillemins": que s'est-il passé ?

Un témoin, qui nous a contactés via le bouton-orange "Alertez-nous", indique une présence policière en gare de Liège-Guillemins. Mais également, des traces de sang. Que s'est-il passé ?

Ce vendredi soir, une importante présence policière et ambulancière est à déplorer en gare de Liège-Guillemins. "En gare de Liège Guillemins, il y a énormément de véhicules de police et d’ambulances avec le SMUR également. Il y avait des traces de sang à l’entrée de la gare", témoigne via le bouton orange "Alertez-nous" un voyageur.

Ses jours sont en danger

En effet, un homme s'est présenté à l'intérieur de la gare avec une blessure à l'arme blanche, aux environs de 20h. "Visiblement, ses jours sont en danger", indique Jadranka Lozina, porte-parole de la zone de police de Liège. "La police a directement appelé les secours, qui sont arrivés et l'ont transféré vers les urgences".