Un Hutois amène sa fillette inconsciente à l'hôpital, elle décède quelques jours plus tard: il vient d'être placé sous mandat d'arrêt

Le mandat d'arrêt d'un Hutois soupçonné d'avoir causé la mort de son bébé a été confirmé en chambre du conseil, a indiqué jeudi la porte-parole du parquet de Liège.

Dans la nuit du 22 au 23 juin, un père de famille a conduit sa fillette, inconsciente, au CHR de Huy. Face à l'état préoccupant de l'enfant âgé de quelques mois et au constat médical pouvant laisser à penser qu'il aurait été fortement secoué, un signalement a été adressé aux forces de l'ordre.

Quelques jours plus tard, le père du bébé a été privé de liberté et déféré au parquet de Liège. Le juge d'instruction en charge du dossier l'a placé sous mandat d'arrêt pour des coups et blessures volontaires avec incapacité.

"Le dossier a été mis à l'instruction le 26 juin, mais la petite est décédée le lendemain. Lorsque la chambre du conseil s'est réunie le 1er juillet, les faits ont donc été requalifiés de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner", a précisé jeudi après-midi Catherine Collignon à l'agence Belga.

Le mandat d'arrêt du suspect a été confirmé pour une durée d'un mois.