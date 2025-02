Un nouveau collègue contre… une prime: l'idée originale d'un hôpital de Liège pour recruter du personnel

Infirmiers, infirmières, mais aussi cuisiniers, ingénieurs ou encore informaticiens... Tant de métiers en pénurie que l'hôpital recherche. "Dans un hôpital, il y a plus de 200 métiers différents. Nous sommes ici à l'IT, donc peu de personnes sachent, ici par exemple à la Citadelle, vous avez une centaine de personnes qui travaillent à l'IT, c'est vraiment le poumon de l'hôpital. Tout est informatisé aujourd'hui, donc on a besoin d'informaticiens", ajoute Antoine Gruselin.

C'est une excellente nouvelle pour nous

La prime n'est payée que si l'engagement du nouveau collaborateur est confirmé après ses six mois d'essai. Valérie Maréchal, directrice des ressources humaines, constate que l'opération semble porter ses fruits : "On a déjà reçu plus d'une vingtaine de propositions, et dans les différents domaines, donc notamment ingénieurs, architectes et surtout évidemment les infirmiers spécialisés. On espérait évidemment qu'on aurait quand même une petite attractivité, maintenant vingt, dans un délai aussi court, là effectivement, c'est une excellente nouvelle pour nous".

Par ailleurs, proposer ses primes est financièrement plus intéressant pour l'hôpital que de faire appel à des sociétés de recrutement. "Ici, c'est clair qu'en proposant une prime à des collègues, on est bien moins loin, on est à au moins dix fois moins qu'un chasseur de tête sur le marché", souligne Antoine Gruselin.

Au niveau des syndicats, l'initiative fait débat : certains confient qu'il n'est pas normal de transformer des employés en recruteurs. Vu la pénurie, si elle le pouvait, la Citadelle embaucherait immédiatement une vingtaine d'ingénieurs et une cinquantaine d'infirmiers, afin d'être au complet.