"Ça permet de séparer la maison et l'étude": voici comment l'hôpital de la Citadelle aide les étudiants en blocus

En plus du cadre de travail, un repas gratuit est proposé à midi, et des ateliers bien-être, comme le yoga et la gestion du stress, sont organisés pour favoriser la concentration et réduire la pression des examens.

"Ça m’aide à rester bien concentrée"

L’initiative séduit de nombreux étudiants. Valentine, future dentiste, apprécie particulièrement l’ambiance : "Ici j’aime bien parce que c’est vraiment un cadre de travail et il y a quand même un petit bruit constant qui m’aide à rester bien concentrée."

Farida, étudiante en soins infirmiers, met en avant les avantages pratiques : "On a un cadre pour nous, on a un ticket repas qu’on n’a pas dans les bibliothèques."