Les communes de Bastogne et Bertogne fusionnent ce lundi: qu'est-ce que cela veut dire concrètement?

La fusion ne va effectivement rien changer dans la vie quotidienne des habitants, mais elle permettra des économies financières. Celles-ci se feront au niveau politique, puisqu'on comptera 25 mandataires politiques de moins, soit une économie de plus d'un million d'euros qui sera réinvestie ailleurs.

"C'est aussi grâce aux 10.500.000 euros de la région Wallonne, prime à la fusion, ces moyens-là, on va les investir pour des écoles dans nos villages, pour la propreté, pour la sécurité", explique Benoît Lutgen, bourgmestre de Bastogne. "Ce sont des montants qui sont très importants. C'est un renforcement aussi de l'action dans nos villages justement et dans les endroits les plus éloignés parce que nous avons tout simplement plus de moyens."

"Vendus comme des cochons"

Dans la commune de Berthogne, la fusion a été plus compliquée à digérer. "On a été vendus comme des cochons", fustige un local. Une partie de la population craint notamment pour son identité et les avis sur d'éventuelles retombées positives divergent. "C'est après qu'on verra comment ça va se passer", "Il faut voir à l'avenir parce que les promesses, les promesses, ça vient de bien loin et parfois on n'a rien", craignent les habitants interrogés.

Ce mariage entre deux communes devrait aussi permettre des économies de fonctionnement avec des fusions de services.