Câble haute tension touché par un hélicoptère de la Défense: la ligne a été remise en service

Un hélicoptère de la Défense a sectionné un câble à haute tension à Andenne, en début d'après-midi ce mardi. L'appareil a dû effectuer un atterissage de précaution, alors que deux villages ont été privés d'électricité. La situation a été réglée quelques heures plus tard.

Le câble a été sectionné par un hélicoptère NH90 qui a dû effectuer un atterrissage "de précaution" sur le territoire de la commune vers 14h15. Cela a provoqué une coupure de courant dans les villages de Bonneville et Maizeret. La Défense mène une enquête afin d'identifier les circonstances précises de l'incident, a-t-elle communiqué.

Le câble électrique à haute tension sectionné accidentellement par un hélicoptère de la Défense mardi en début d'après-midi, à Andenne, a été remis en service, a indiqué en fin de journée Vincent Sampaoli, le bourgmestre andennais. Les villages de Bonneville et de Maizeret ne sont donc plus privés d'électricité.

Jerome habite Bonneville, un village d'Andenne. Il nous signalait, plus tôt dans la journée de mardi, via le bouton orange Alertez-nous, un accident près de chez lui : "Un hélicoptère heurte les lignes haute tension à Bonneville, pas de nouvelle de l'hélicoptère", écrit-il, inquiet.

"La Défense a dépêché une équipe d'investigation et de sécurisation des lieux. Les causes exactes ayant conduit à cet atterrissage de précaution sont encore en cours d'analyse. Une évaluation des éventuels dégâts matériels sur l'aéronef et dans la zone environnante est également en cours", précise la Défense. "Tout cela fera partie d'une enquête approfondie visant à identifier les circonstances précises de l'incident."

