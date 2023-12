"Des vies ont été mises en danger": 33.000 excès de vitesse constatés sur un chantier de l’E411, la police tire la sonnette d’alarme

Le 20 mars dernier, un chantier a débuté sur l’E411/A4 entre Daussoulx et Thorembais-Saint-Trond. La limitation de vitesse a été fixée à 70 km/h et la police fédérale indique aujourd'hui que plus de 33.000 excès de vitesse y ont été constatés.

Ce vendredi, les forces de l'ordre tirent la sonnette d’alarme. "La police n'effectue pas des contrôles de vitesse au hasard mais à des endroits stratégiques afin d'avoir un impact sur le comportement des conducteurs... Sur ce tronçon, depuis mars, ils sont 33.000 à avoir été flashés, ce qui est énorme par rapport aux moyennes habituelles", déplore le commissaire divisionnaire Didier Dochain, chef de la Police de la Route de Namur.