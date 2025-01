Il met le feu à son appartement après une dispute conjugale: tout l'immeuble est inhabitable

Les flammes ont ravagé le dernier étage et les combles du bâtiment, avec des conséquences pour tout le reste de l'immeuble : "Malheureusement, le dégât des eaux ayant été entraîné par l'extinction a occasionné le fait que les 11 logements sont inhabitables", a ajouté Patrice Liétart.

"On est vraiment dans la misère en fait"

Les 12 personnes qui occupent le bâtiment ont été accueillies en urgence dans cette salle des fêtes. "Au début, j'étais un peu sous l'adrénaline, etc. Donc, j'avais pas vraiment la tête claire. Là, je commence seulement à reprendre un peu les esprits et me rendre un peu compte de la situation. Et oui, je me rends compte qu'on est vraiment dans la misère, en fait", confie Lorenzo. Avec son amie, ils cherchent une solution d'hébergement pour les prochains jours. Les 10 autres occupants ont trouvé refuge chez des proches.

"Maintenant, on va les accompagner sur le plus long terme pour leur retrouver du logement, pour pérenniser leur logement. Ça peut être du logement public, soit sur la commune de Rochefort, soit on étend un petit peu la recherche sur les communes avoisinantes", explique le bourgmestre, Julien Defaux.

C'est le locataire du dernier étage qui serait à l'origine de l'incendie. Après un différend conjugal, il aurait mis le feu à son propre appartement. Le feu a pris une plus grande ampleur qu'il ne le pensait. Il a quand même eu le réflexe de prévenir tout le monde du danger. L'individu a été privé de liberté.