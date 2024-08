"Je dormais là, en dessous des tables": pendant un week-end, Temploux se transforme en paradis pour des centaines de brocanteurs

La brocante de Temploux est lancée. L'événement, qui attire environ 200.000 personnes sur deux jours, a débuté ce samedi et s'achèvera demain. Un véritable monument dans la région, qui a lieu chaque année et qui s'est inscrit, au fil des ans, dans la vie des brocanteurs et passionnés. "Je suis venu ici depuis la première heure quasiment. Je dormais là en dessous des tables avec mon papa. C'est une habitude familiale, c'est un sacerdoce", nous explique par exemple Nicolas, qui y vend des jouets depuis 25 ans maintenant.

À lire aussi Près de 200.000 personnes sont attendues pour la brocante de Temploux

Les vendeurs ont des profils bien différents. Des particuliers viennent ainsi se soulager de quelques bricoles qu'ils voulaient vendre. C'est le cas, chaque année, de Murielle et Olivier, qui ne rateraient cette brocante pour rien au monde. Ils y ont un stand depuis 30 ans. Ils préparent l'événement minutieusement pendant l'année. "Ce sont des choses que l'on récolte dans les greniers, chez les parents, les grands-parents, les amis. On fait les greniers pendant l'année et pendant l'été, on vend à la brocante de Temploux", nous confirme Murielle, sourire aux lèvres.