"Je sais que son souvenir perdure": à Namur, des QR codes racontent l'histoire des défunts

Un QR code placé sur une pierre tombale permet à Valérie et Paul de se replonger dans l’histoire de leur grand-père. "Les gens qui se promènent et se posent des questions sur notre famille n’ont qu’à scanner le QR code, et ils ont toutes les informations", explique Valérie Materne. "C’est bien que les gens se souviennent de ceux qui ont contribué positivement à la ville de Namur", ajoute Paul Philips, petit-fils du défunt.

Un souvenir indélébile

Quelques mètres plus loin, Véronique et ses filles découvrent ce que la ville de Namur a écrit sur leur père, Patrick Mauléon, ancien joueur de football qui a marqué l’histoire de la commune. "Ça reste mon époux et leur papa. C’est très agréable de savoir que les personnes que vous avez aimées, que vous aimez toujours, ont eu un certain impact ou, en tout cas, ont marqué certaines personnes. Je sais que son souvenir perdure, et comme ça, même ceux qui ne le connaissaient pas apprendront à le connaître", explique Véronique Delvaux, veuve de Patrick Mauléon.