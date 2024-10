Garnir les tombes de fleurs à la Toussaint, une tradition qui se perd ?

Ces deux fleuristes namuroises, situées à proximité d'un cimetière, tirent le même constat : l'allongement des vacances impacte à la baisse la fréquentation de leur boutique. "Comme c'est prolongé, les gens partent plus longtemps en vacances", indique l'une d'elles. Sa collègue renchérit : "Les gens voyagent et profitent beaucoup plus du temps agréable". Leur chiffre d'affaires est donc en diminution. Une constante, depuis plusieurs années déjà autour de la Toussaint.

Une tradition qui se perd

Mais pourquoi ? D'abord, les pratiques ont changé. Fleurir les tombes à la Toussaint, c'est une tradition qui se perd. Ensuite, les incinérations sont plus nombreuses. "On achète donc des pièces moins grosses pour garnir la parcelle", explique une cliente.

Les fleuristes espèrent que le beau temps encouragera les Belges à garnir les tombes.