À la découverte du bunker d’Adolf Hitler à Brûly-de-Pesche: voici pourquoi le dictateur avait choisi ce village

Camouflé au cœur de la forêt ardennaise, un énorme bloc de béton chargé d'histoire. Il devait préserver la vie du Führer, le rendre invulnérable en attendant que la France capitule. L'abri maudit porte toujours les cicatrices d'un passé douloureux. Nous l'avons visité pour comprendre pourquoi Adolf Hitler vint s'installer ici durant ces quelques jours de mai 1940.



"Ce bunker fait 600 tonnes de béton plein et permet de venir s'abriter en cas d'attaque aérienne", présente Daphné Haulin, guide à Brûly-de-Pesche. À l'intérieur, quatre murs nus, rien de plus. Et pourtant, la construction de la forteresse a mobilisé de grands moyens techniques et humains. "Ça a pris une semaine pour construire l'ensemble du quartier général et on a à peu près entre 200 et 300 hommes qui travaillent non-stop jour et nuit pour la construction, raconte Daphné Haulin. Lui est enfermé à ce moment-là ici dans ce bunker, mais autour, il y a les forces armées terrestres qui sont là pour défendre la prise du bunker, même s'il y a des bombes qui tombent du ciel."

Un camouflage parfait pour protéger Hitler

À l'époque, les bois qui entourent le site servent de camouflage. Entouré de végétation, l'abri est indétectable. Tout a été pensé, inventé, construit pour protéger le Führer jusqu'à l'emplacement du bunker devant cet arbre. "Cet arbre va empêcher tout tir, soit de grenades, soit de fusils, vers l'intérieur du bunker", explique Daphné Haulin.



C'est la position stratégique du petit village de Brûly-de-Pesche qui attire l'attention du chef du Reich en pleine offensive allemande. Proche de la frontière française, c'est l'endroit idéal pour installer son quartier général. Mais c'est dans le chalet voisin que vit le dictateur.