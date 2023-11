"Le cas actuel est exceptionnel": des castors vont être abattus à Cul-des-Sarts pour des raisons de sécurité

Des castors provoquent des inondations sur une route et des problèmes de sécurité à Cul-des-Sarts (en province de Namur). Selon nos confrères de L'Avenir, le fonctionnement d'une station d'épuration est aussi perturbé, et les rongeurs risquent de faire tomber des arbres sur une voirie.

"Il y en a qui font des détours, mais moi, mon frère habite de l'autre côté. Si je dois commencer à faire tout le centre de Cul-des-Sarts, cela me fait 7 km de plus pour rien. Donc, je passe quand même. On a juste déplacé les barrières", nous confie une habitante.

Comment intervenir? Les autorités ont décidé de ne pas détruire le barrage car il sera rapidement reconstruit. Depuis quelques jours, c'est une dérogation spéciale qui a été octroyée par l'administration wallonne pour abattre les castors. Une décision très rare car le castor est une espèce strictement protégée. La sécurité publique est dans ce cas-ci une priorité.

"Le castor est une espèce protégée, dans le sens de la conservation de la nature. Il y a une possibilité d'introduction de dérogation. Elles sont traitées au cas par cas, et le cas actuel est exceptionnel", explique Antoine Porsont, un agent forestier du département de la nature et des forêts. "Le démantelement du barrage va se faire via la commune de Couvin et l'élimination de l'espèce se fera par nos agents qui sont assermentés et détenteurs d'un permis de port d'arme."

Quand les castors auront été éliminés du lieu-dit "La Rosine", le barrage sera retiré par les service communaux de Couvin.