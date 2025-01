Noéline est "esthéticienne sociale" à Namur, de quoi s'agit-il? "Tout le monde a la possibilité de pouvoir prendre soin de soi"

Noéline est esthéticienne sociale depuis deux ans et demi. Elle propose des soins esthétiques classiques comme un soin du visage. Ici, les soins s’adressent à des personnes fragilisées financièrement ou par des problèmes de santé. Noéline a dû suivre une formation particulière : "Dans la façon de faire les soins. On ne peut pas faire tous les soins sur n'importe qui. Quelqu'un qui suit des traitements de chimiothérapie. On ne peut pas lui faire une épilation à la cire. Une personne diabétique n'aura pas la même pédicure qu'une personne non-diabétique", illustre-t-elle.

Cette esthéticienne prévoit même des plages horaires plus grandes s’ils ont besoin de se confier. "Une épilation des sourcils, je prévois une demi-heure, comme ça, je suis sûre de pouvoir accompagner la personne au mieux, même si ça me prend à peu près dix minutes de faire une épilation des sourcils".