"C'est une joie et aussi un pincement": après 46 ans de silence, les cloches de l'église Saint-Loup ont été réactivées

A Namur, les cloches de l'église Saint-Loup ont été réactivées. Elles n'avaient plus sonné depuis plus de 20 ans. Le quartier résonne désormais au son du clocher de l'église.

Après des dizaines d'années de silence, ce son va à nouveau résonner dans la ville de Namur. Un sentiment particulier pour le chanoine de l'église Saint-Loup. "Ça fait une joie et aussi un pincement. On se dit qu'elles n'ont plus bougé depuis plus de 20 ans. Maintenant, la première vient de sonner. C'est un peu une émotion de réentendre sonner les cloches", Xavier Van Cauwenbergh, le curée de la paroisse Saint-Loup.

Pendant une semaine, l'artisan campanaire devra réélectrifier les 6 cloches qui résident dans cette église. "Le travail consiste à mettre des moteurs pour faire aller les cloches à la volée. Il y a également 3 marteaux de tintement qui vont permettre de faire des sonneries différentes comme la sonnerie des heures, les différentes sonneries d'Angélus et de Glas", indique Olivier Baudri.

Mais ce n'est pas tout, une 7e cloche vient s'ajouter. "En fait, la cloche est une cloche qui appartient à Monsieur Philippe Dufrêne, qui est décédé l'année dernière. Son souhait, c'était qu'elle prenne place ici avec les 6 cloches de Saint-Loup. Donc on va la monter, l'installer et elle va pouvoir tinter avec les autres cloches", ajoute Olivier Baudri.

Cette cloche date de 1423 et pèse plus de 180 kg. Ces travaux qui ont mis du temps à se concrétiser ont un but: mettre de l'animation et appeler les fidèles à la prière et à la célébration eucharistique.